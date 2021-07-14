Звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла в ремиссию, но из-за осложнений она не может полноценно двигаться и находится в "легкой эйфории".

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже более двух лет борется с онкологией, вышла на стадию ремиссии. Несмотря на это, звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает от множества осложнений после химиотерапии и экспериментального лечения глиобластомы (опухоли головного мозга).

Правду о состоянии актрисы и то, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк, рассказал изданию "КП" ее друг Анатолий Демидов.

Режиссер и бывший актер Анатолий Демидов утверждает, что сейчас Заворотнюк живет под Москвой в своем доме и передвигается на коляске. Она иногда теряет сознание, страдает от проблем с памятью и практически не может шевелить правой рукой.

Когда знакомый Демидова встретился с Заворотнюк, актриса была в состоянии "легкой эйфории", звезда улыбалась, но не хотела говорить. Возможно, так действуют лекарства.

Читайте также"Радуюсь за Пугачеву": Максим Галкин в плавках раззадорил сетьВнешность Заворотнюк оставляет желать лучшего, сообщил режиссер. Актриса носит косынку, из-за химиотерапии она осталась без волос. Лечение сказалось и на весе звезды, она сильно поправилась. Свое лицо Заворотнюк закрывает большими солнцезащитными очками.

Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса пытается хорошо выглядеть. Заворотнюк делают маникюр и макияж, однако родственники стараются не давать ей зеркало. Звезда расстраивается, когда видит себя в отражении.

Семья оберегает Заворотнюк от потрясений и чрезмерного внимания со стороны прессы. У актрисы нет мобильного телефона, ее никогда не оставляют одну, за звездой всегда присматривает сиделка.

Анастасия Заворотнюк часто видит свою младшую дочь, общается со священником и очень ценит заботу матери. Звезда пытается вернуться к привычной жизни. Несмотря на ремиссию, ее состояние все равно остается удовлетворительным.

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Автор: Полина Кузенко