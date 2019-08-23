СМИ: у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк нашли рак мозга

Сейчас светские мероприятия Заворотнюк не посещает, что усугубляет слухи о ее здоровье.

Издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.

Сейчас светские мероприятия Заворотнюк не посещает, что усугубляет слухи о ее здоровье, пишет сайт журналиста Андрея Малахова "СтарХит". В апреле ее видели в Ереване на открытии ювелирного салона. На шее звезды заметили шрам.

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«Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз - разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», - говорят врачи.

В Санкт-Петербурге восьмого августа в спектакле «Все мужчины делают это» Анастасию заменила Ирина Сотикова. «Да, Анастасия приболела», - сказала Ирина.

Однако представители Заворотнюк утверждают, что отменено всего одно выступление, и вовсе не из-за проблем со здоровьем. «Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», - отметил агент актрисы.

Отметим, что в сети считают, что заболевание Анастасии могла спровоцировать процедура ЭКО, благодаря которой актриса в прошлом году родила ребенка.