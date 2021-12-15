Болезнь матери серьезно отразилась на Анне Заворотнюк.

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловалась на "мучительные" проблемы со здоровьем. 25-летняя Анна Заворотнюк так сильно переживала из-за онкобольной мамы, что у нее самой развился недуг.

По словам дочери актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня", она оказалась в "черной дыре" из-за болезни матери. Откровенным признанием девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Оказалось, дочь Заворотнюк столкнулась с сильной депрессией. Девушке пришлось искать психолога, который поможет ей выбраться из "черной дыры" переживаний. Она признается, что до конца своей жизни будет благодарна специалисту, который сумел избавить ее от этой болезни.

Также Анна Заворотнюк отметила, что многие люди попросту не могут позволить себе лечение от депрессии, так как терапия стоит очень дорого. По словам дочери онкобольной актрисы, терапия является главным шагом к выздоровлению, а не лекарства, как думают многие.

Читайте такжеЗвезда сериала "Моя прекрасная няня" в крайне тяжелом состоянии, организм не справляется"Не представляю даже, насколько же сильны те люди, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной и кошмарной болезнью сами. А тем, кто все еще на пути выздоровления, я от всего сердца желаю сил и терпения. В конечном итоге вы обязательно победите", - написала она.

В комментариях пользователи поблагодарили дочь Заворотнюк за ее честность и смелость, ведь не каждый человек может признаться в проблемах со здоровьем, а тем более, с психикой. Многие также написали, что уже давно не слышали ничего нового о состоянии актрисы. Поэтому им очень хочется верить в то, что с ней все хорошо.

Болезнь Анастасии Заворотнюк: что известно

В начале осени 2019 года СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу. После этого ее супруг Петр Чернышев воздерживался от выступлений. Сама актриса "пропала" из соцсетей.

В мае 2020 года в России впервые официально озвучили диагноз Заворотнюк - глиобластома.

Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии и рассказал, что у нее нет волос и она передвигается на коляске. А недавно стало известно, что дочь онкобольной Заворотнюк отменила свадьбу из-за ее болезни.

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Автор: Виолетта Орлова