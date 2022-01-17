По словам Анны, видеть актрису в ее нынешнем состоянии очень больно.

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии своей онкобольной матери. Оказалось, ситуация не сильно улучшается.

Откровенным признанием Анна Заворотнюк поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты часто задают дочери актрисы вопросы о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня", но чаще всего они остаются без ответа. В этот раз Анна сделала исключение.

Так, поклонники спросили, улучшилось ли состояние Заворотнюк. Ее дочь рассказала, что она и ее семья старается держаться, но видеть мать в таком состоянии ей сложно.

"Смотря с чем сравнивать, держимся как можем, она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой", - написала Анна Заворотнюк.

Своими словами дочь актрисы могла намекнуть на то, что слухи о внешнем виде Заворотнюк, которая якобы потеряла волосы и передвигается на инвалидной коляске, могут оказаться правдивыми.

Болезнь Анастасии Заворотнюк: что известно

В начале осени 2019 года СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу. После этого ее супруг Петр Чернышев воздерживался от выступлений. Сама актриса "пропала" из соцсетей.

В мае 2020 года в России впервые официально озвучили диагноз Заворотнюк - глиобластома.

Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии и рассказал, что у нее нет волос и она передвигается на коляске. А недавно стало известно, что дочь онкобольной Заворотнюк отменила свадьбу из-за ее болезни.

В декабре 2021 года стало известно, что дочь онкобольной Заворотнюк пожаловалась на "мучительные" проблемы со здоровьем.