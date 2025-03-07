Модель призналась, что у экс-супруга была зависимость.

Украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота, которая заявила, что ее бил бывший муж, разрыла причину физического насилия в семье. Женщина призналась, что экс-избранник злоупотреблял и объяснила, почему разорвала отношения только через много лет совместной жизни.

В интервью для УНИАН Суббота рассказала, что у бывшего была зависимость от алкоголя. Он начал очень часто выпивать и устраивать сцены ревности жене. Сама пострадавшая предполагает, что мужчина мог злоупотреблять и другими запрещенными веществами.

Кроме ревности и избиения, добавилось еще и психологическое насилие. Когда в 2021 году Анастасия забеременела, муж унижал ее и говорил, что она не будет никому нужна с ребенком.

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"Он очень сильно напивался, иногда мне казалось, что это не только алкоголь... Потому что человека просто как подменили. Начинались сцены ревности, даже ревность к моей семье. Алкоголь был очень большой проблемой. Стало хуже, когда я забеременела в 2021 году, он то хотел, то не хотел ребенка, его отговаривал лучший друг. Начался моральный буллинг от него, что я никому не нужна с ребенком, что я буду толстая и некрасивая. Тяжело было последние два года... Если таких жестких лет, то их было три", - вспомнила модель.

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" добавила, что развелась с отцом своей дочери только через шесть лет. В какой-то момент она поняла, что ситуация лучше не становится и избиения происходят все чаще. Суббота испугалась за свою жизнь и за то, что ее ребенок может остаться один.

"Я для себя поняла, что дальше лучше не будет и ничего не изменится, что меня просто уничтожат морально, и на самом деле сказать, я начала бояться, что мой ребенок может остаться без мамы", - поделилась красавица.

Сейчас она счастлива в новых отношениях. Пока звезда не раскрывает имени нового возлюбленного, но уверяет, что он заботится о ней и любит ее. Более того, знаменитость готовится во второй раз стать мамой.

Напомним, ранее Анастасия Суббота ответила, почему не сразу ушла от мужа после избиения. Модель отметила, что ее бывший был очень влиятельным человеком и рассказывал ее родным, что она больна.

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