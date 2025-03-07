Анастасия Суббота рассказала о новых отношениях.

Украинская модель Анастасия Суббота, ставшая победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" в 2019 году, закрутила новый роман. Знаменитость, которая ранее призналась, что стала жертвой физического насилия со стороны экс-супруга, рассказала о новых отношениях и избраннике.

Как известно, более шести лет звезда находилась в отношениях с мужчиной, имени которого не раскрывает, который бил ее и издевался над ней. От него девушка воспитывает дочь. В интервью для УНИАН Суббота отметила, что бывший уже три месяца не поддерживает связь с ребенком.

По словам Анастасии, сейчас ее личная жизнь постепенно налаживается. Она разошлась с абьюзером и уже даже закрутила новый роман. Показывать и раскрывать имя нового возлюбленного модель не торопится. Однако она отмечает, что счастлива рядом с ним. Женщина наконец нашла надежного мужчину без зависимостей, который заботится о ней и ее дочери.

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"Я вижу возле себя мужчину со здравым смыслом, без психических расстройств, без зависимостей от алкоголя и других веществ, которые влияют на ум и сознание, образованного, сильного, умеющего зарабатывать и заботиться о будущем своем и своей семьи, заботливого, хорошего и любящего отца. Сейчас рядом со мной есть надежный мужчина, но мы пока не женаты", - отметила Суббота.

Также недавно победительница конкурса красоты сообщила, что во второй раз станет мамой. Она поделилась "беременными" кадрами в сети и раскрыла пол ребенка. Оказалось, что у Анастасии родится девочка. Модель говорит, что ее вторая беременность тяжелее, но она уже очень любит будущую кроху.

"У меня будет вторая дочь, вторая беременность немножко тяжелее, но я хорошо себя чувствую. Имя уже есть, но это пока секрет. Я очень люблю свою дочку и ребенка в животике, хочу поставить их на ноги, воспитать, выучить, сделать из них уважаемых людей. Возможно, после родов вернусь к учебе в университет на юридический факультет", - поделилась звезда.

Напомним, ранее "Мисс Украина" Николаенко показалась на инаугурации Трампа с мужем-миллиардером. 43-летняя экс-модель родом из Одессы приехала в Капитолий, чтобы поддержать друга своего мужа.

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