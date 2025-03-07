"Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота в интервью УНИАН рассказала об адских 6-летних отношениях, как стала жертвой насилия, как решила сбежать от возлюбленного, и о новой любви и второй беременности.

Анастасия, вы только сейчас признались, что стали жертвой насилия в отношениях, которые длились шесть лет. Можете рассказать, как все начиналось?

Начиналось все прекрасно, мы познакомились в Киеве в 2018 году, когда я вернулась из Китая. Но где-то через год отношений я начала замечать первые звоночки абьюза, но не принимала это во внимание. У мужа это начиналось просто как истерики, он мог на меня кричать. Я думала, что это проблемы на работе или что-то другое. Он мог напиваться и загуливать, пропадать со связи.

Дальше стало хуже... До конкурса "Мисс Украина Вселенная" он разбил мой телефон, всего за все время отношений он разбил мне семь телефонов. После конкурса становилось хуже, и мы даже в 2020 году расходились на 4 месяца, потому что он меня избил, разнес мне квартиру, даже выломал межкомнатные двери. Я осталась тогда без телефона, потому что он его выбросил из окна... Я пыталась написать своим близким с компьютера... Тогда первый раз они увидели, что случилось.

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Что чаще всего становилось причиной для вашего избиения?

Он очень сильно напивался, иногда мне казалось, что это не только алкоголь... Потому что человека просто как подменили. Начинались сцены ревности, даже ревность к моей семье. Алкоголь был очень большой проблемой.

Стало хуже, когда я забеременела в 2021 году, он то хотел, то не хотел ребенка, его отговаривал лучший друг. Начался моральный буллинг от него, что я никому не нужна с ребенком, что я буду толстая и некрасивая. Трудно было последние два года... Мы больше проводили времени вместе - это когда началась война и мы были за границей. Если таких жестких лет, то их было три.

Почему вы решили разорвать отношения только через 6 лет?

Я для себя поняла, что дальше лучше не будет и ничего не изменится, что меня просто уничтожат морально, и на самом деле сказать я начала бояться, что мой ребенок может остаться без мамы.

Пытались ли вы обращаться к кому-то за помощью?

В Украине нет... Его знало много людей и он непростой человек. Меня бы просто не послушали. Один раз соседи вызвали полицию и он просто им сказал, что у нас все хорошо, на этом они ушли. Своим родным я это не рассказывала, потому что не хотела их пугать. Потом, когда уже рассказала, он начал говорили моим близким, что я больна и у меня проблемы, что я начинаю это все делать первая.

Последний раз, когда это уже была последняя капля, я вызвала полицию в Австрии. Они мне помогли, они видели, что он сделал и приняли к этому меры, и все задокументировали. В Европе с этим не шутят. Также мне предлагали помощь австрийские соцслужбы.

Как ваш ребенок реагировал на это?

Ребенок два раза видел это все и слышал крики, последний раз он ее немного толкнул, я стала на ее защиту, и он ударил меня при ребенке... Она замерла... Мне было очень больно смотреть в ее напуганные глаза... Тогда ей было два года и четыре месяца... Она не очень разговаривала и могла бояться громких разговоров или звуков. На самом деле скажу, когда мы вернулись в Киев, месяц был тяжелый, ей трудно было привыкнуть к тому, что никто не кричит и что все спокойно и ее любят. Она в начале даже не знала, как дружить с детьми, но потом все стало на свои места и она заговорила!

Вы сказали, что некоторое время находились за границей. Когда уехали, куда, как на новом месте складывалась жизнь?

Мы вылетели из Украины 20 февраля 2022 года в ОАЭ, "встретили" войну там... Это было ужасно, больно и страшно, что будет дальше и что будет с родными. Мы провели там два месяца и улетели в Хорватию, там пробыли 8 месяцев.

Бывший со своими друзьями хотел оставаться там, иногда мы жили отдельно... Он всегда пил, мог прийти ночью пьяный домой и начать меня беспокоить, выбрасывать мои вещи, бить меня, говорить, что у меня кто-то есть и вообще "какая я плохая", не буди говорить эти слова. То ситуация вообще была непонятна... Я не понимала, что будет дальше, как мы будем жить, какое у нас и у нашего ребенка будущее... Ребенок совсем маленький... Мое моральное, психическое и физическое состояние были на нуле... Еще и война и постоянные обстрелы, ты переживаешь за близких.

Меня морально спасала только моя маленькая дочь. Потом мы переехали в Австрию, в Вену... Там мне было немного лучше, потому что он большую часть времени проводил в Хорватии, я могла немного успокоиться, проводить нормальное время с ребенком, сесть и поехать на машине в Украину, я очень скучала. Каждый раз, когда я приезжала домой, я не хотела ехать обратно, и мысли о том, что будет хуже в отношениях меня не покидали... Я всегда думала, что вернусь домой. В Вене я нашла друзей, это для меня была большая поддержка, потому что в Дубровнике я проводила время с ребенком, няней и, конечно, с ним и с его друзьями...

Он всегда меня травил, и продолжал это делать чаще и чаще. В Вене я даже принимала главное участие в самом масштабном марше в честь 32 годовщины независимости Украины. За это он тоже меня травил и говорил, что это ерунда и что я просто хочу найти себе нового "мужа". Но потом этим щеголял.

Когда вы окончательно решили вернуться в Украину?

У него был день рождения. Было много друзей, когда мы ехали обратно домой из ресторана. Он конечно был уже пьян, и начал на меня агрессировать еще в такси... Когда мы приехали домой, то я пошла в свою комнату, потому что понимала, что может быть дальше... Так и случилось... Он выбивал дверь в мою комнату, слава Богу, я успела вызвать полицию и разбудить няню. Его забрали в полицию, и меня потом тоже, чтобы я дала показания. Ему запретили к нам подходить и проживать с нами две недели. Когда я приехала обратно домой, я выпила успокоительное, поспала, все обдумала, собрала себя в кучу, собрала все вещи, посадила ребенка, няню и кошку в машину и мы поехали в Украину.

Женщины нередко становятся жертвами насилия со стороны мужчин. Например, одной из женщин, которая призналась в этом, была экс-военная Евгения Эмеральд. В нашем интервью она рассказала, что столкнулась не только с поддержкой, но и с хейтом, мол, сама виновата. А как ваши подписчики отреагировали на такую новость?

Я удивлена, очень удивлена... Столько слов поддержки, даже от мужчин! Конечно, было пару человек, которые писали какие-то глупости, типа второй ребенок от него, зачем это сейчас сделала, какой у меня в этом интерес или почему не ушла раньше. Но все остальные меня очень поддерживают! Были и те, кто не промолчал, есть люди, которые это видели, видели, что он делал и так это все высказали под моим постом. Я очень всем спасибо за ваши слова и поддержку!

Как ваш экс-возлюбленный отреагировал на то, что вы возвращаетесь в Украину? Кстати, вы никогда не называли его имени...

Я не готова называть его имя. Он отреагировал не очень хорошо, очень долгое время он думал, что я к нему вернусь, были даже и угрозы. Определенный период времени мы общались ради ребенка, я даже привозила дочку на два дня, чтобы он ее увидел. Мы жили в отеле, конечно, и все знали куда мы едем.

Он просил общения с ребенком, я не могла отказать, потому что он ее отец, но он не менялся и агрессивно себя вел по отношению ко мне. С ребенком за последние месяцы он не общается, хотя я давала ему много возможностей для этого. В настоящее время мы не общаемся, но он дальше делает не очень хорошие вещи и манипуляции, чтобы навредить мне и моей личной жизни ... И как будет дальше я не знаю.

Что можете посоветовать женщинам, которые оказались в подобной ситуации?

Собирать вещи и уходить! Даже если ты очень сильно боишься! Даже если до сих пор любишь, или у тебя жалость к человеку! Не терять себя и здравый смысл! Не делать из себя жертву, неважно ради того, чтобы не остаться одной, или ради детей, или ради того, чтобы у детей был "такой" отец, или ради какого-то хорошего или лучшей жизни. Не думайте кто что подумает! Не бойтесь! Ваша жизнь и жизнь и психика ваших детей вот что важно! И на каком примере ваши дети вырастут! Не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал. И не верьте тем, кто говорит, что женщина с детьми одна никому не нужна! Настоящие, мужественные и адекватные мужчины есть!

Кстати, вы родом из Запорожья. Когда в последний раз были там? Как реагируете на то, что там происходит из-за России? Остались ли у вас там родные?

Последний раз была в Запорожье в ноябре 2024 года. Реагирую на это очень болезненно... Болит всегда за родной город и за его будущее... Запорожье очень бьют, но оно держится, как держались мужественно казаки и наша Сечь! Да, у меня там остались отец, бабушка и дедушка.

Вы "Мисс Украина Вселенная". Расскажите немного о конкурсе и вашей победе. Планируете ли еще участвовать в подобных конкурсах?

Скажу так: если бы не конкурс, я бы не была так уверена в себе. После конкурса я стала лучше и внутри, и снаружи. Возможно, именно эта уверенность мне не дала сгинуть в этих отношениях, которые были 6 лет. Конкурс дал мне также близких для меня людей, которые меня поддерживают. Буду ли я еще участвовать в конкурсах - кто знает, может и буду.

Вы с 17 лет работали моделью в Азии и Европе. Как это было? Сколько максимум вы могли заработать за один контракт?

В начале было трудно, потому что тебе 17 лет и ты первый раз путешествуешь за границу, потом мне очень понравилось и я осталась жить в Китае, больше времени проводила там. Например, когда работала с брендом Ауди на автошоу, то это могло быть от 3000-4000 тысяч долларов за 10 дней работы.

Чем занимаетесь сейчас?

Сейчас я занимаюсь своей 3-летней дочкой, ее развитием, жду второго ребенка, забочусь о своем здоровье и здоровье будущего ребенка. Хочу пойти нормально доучить немецкий.

Сейчас многие девушки рассказывают о домогательствах со стороны мужчин. Сталкивались ли вы с таким, когда работали моделью?

Один раз была ситуация в Китае, когда мужчина задержал лифт и не выпускал меня. Он пробовал ко мне прикасаться, но все обошлось, потому что я звонила друзьям. Он испугался и выбежал. Слава Богу.

Недавно вы сообщили, что во второй раз станете мамой. Расскажите, пожалуйста, о своем состоянии и, возможно, раскроете детали личной жизни.

Я вижу возле себя мужчину со здравым смыслом, без психических расстройств, без зависимостей от алкоголя и других веществ, которые влияют на ум и сознание, образованного, сильного, умеющего зарабатывать и заботиться о будущем своем и своей семьи, заботливого, хорошего и любящего отца. Сейчас рядом со мной есть надежный человек, но мы пока не женаты.

У меня будет вторая дочь, вторая беременность немного тяжелее, но я хорошо себя чувствую. Имя уже есть, но это пока секрет.

Я очень люблю свою дочь и ребенка в животике, хочу поставить их на ноги, воспитать, выучить, сделать из них уважаемых людей. Возможно, после родов вернусь к учебе в университет на юридический факультет.