Певица призналась, что чувствует себя виноватой перед детьми.

Известная украинская певица Анастасия Приходько в откровенном интервью Наталье Влащенко поделилась своими самыми глубокими переживаниями и материнскими страхами, с которыми сталкивается каждый день во время полномасштабной войны в Украине.

Артистка призналась, что ее не покидает чувство вины за то, что ее трое детей - 14-летняя Нана, 9-летний Гордей и 3-летний Лука - вынуждены жить под постоянной угрозой обстрелов.

"Это действительно страшно, и ты постоянно находишься в чувствах вины. Трудно объяснить это чувство, когда ты понимаешь, что большинство матерей вывезли своих детей за границу, а твои остаются здесь, в опасности. Но я люблю эту страну больше жизни, и не могу представить себе жизнь в другом месте. И мои дети - часть этой страны", - рассказала певица.

В начале полномасштабного вторжения Приходько с семьей выезжали из Украины, но уже через две недели вернулись. Певица призналась, что постоянно пытается защитить детей от ужасов войны, и во время воздушных тревог они прячутся в метро.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы их обезопасить, и постоянно рассказываю им, что Украина - их дом, и нигде больше они не будут чувствовать себя так, как здесь. К сожалению, в любой другой стране к ним будут относиться как к чужим, и этого не избежать", - рассказала Анастасия.

Певица откровенно призналась, что война не обошла ее стороной, и она, как и миллионы украинцев, постоянно находится в состоянии тревоги и страха.

"Чувство страха есть у всех. Бывает, сильно накрывает. У меня появились проблемы со здоровьем, чего раньше никогда не было. Это меня тоже пугает. Больше всего боюсь, когда приходится уезжать на гастроли и оставлять детей. Этот душевный тремор меня просто разрывает. Я постоянно на телефоне, чтобы в случае чего они успели спрятаться в метро или у бабушки в подвале", - призналась Анастасия.

Напомним, Анастасия Приходько заговорила на русском и вступилась за язык страны-агрессора.

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