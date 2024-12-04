Певица убеждена, что у каждого украинца есть право говорить на том языке, на котором ему удобно.

Известная украинская певица Анастасия Приходько публично вступилась за русский язык. Исполнительница дала интервью на языке страны-агрессора и заявила, что все, кто поднимают языковой вопрос в Украине, пытаются поссорить и разъединить народ.

В интервью YouTube-каналу "Власть vs Влащенко" артистка ответила, почему до сих пор говорит на русском. По ее словам, она не виновата в том, что училась в русскоязычной школе и с детства ее не заставляли изучать украинский. Приходько отметила, что таких украинцев немало и сейчас им сложно сразу перейти на родной язык. В то же время звезда отметила, что каждый гражданин должен знать украинский, но уже на каком языке говорить - это его личное дело.

По ее мнению, все, кто поднимает языковой вопрос и призывает переходить на украинский, мол, сеет раздор в народе и пытается его рассорить. Более того, Анастасия выдала фразу в стиле кремлевской пропаганды. В частности, она сказала, что в Украине якобы все русскоязычные люди подвергаются критике и травле.

"Я постоянно говорю, что для меня тот, кто имеет паспорт гражданина Украины - украинец. Я не виновата в том, что когда я училась в школе имени Лысенко, мне все преподавали на русском. Не виновата, что политики не занимались продвижением украинской культуры. Я спокойно общалась на русском. В 2014 году лично для себя решила, что я обязана знать украинский язык, если защищаю интересы своей страны. Но я не должна навязывать его другим", - отметила певица.

Также исполнительница указала, что до 2014 года, когда оккупанты напали на Украину, языковой вопрос вообще не поднимался. Украинцев якобы не волновало, кто как общается. Она считает, что тогда каждый говорил на языке, который удобен для него, и никаких конфликтов по этому поводу не возникало.

Однако со временем, как говорит Приходько, появились люди, которые начали якобы "навязывать" украинский всем, что ухудшило ситуацию в Украине. А вот сама артистка, которая так яро борется за русский, решила поддержать граждан, которые не перешли на государственный язык. Именно поэтому она записала новое интервью на языке страны-агрессора.

"Почему я решила сегодня записать интервью на русском? Чтобы поддержать своих граждан, которые имеют украинский паспорт. Потому что сейчас много людей приедет из Курахова, Купянска, Покровска, а там половина не знает украинского. И что, мне отвернуться? Я не имею права, потому что сейчас война. Мы должны протянуть друг другу руку помощи, а не постоянно унижать, оскорблять, травить, заставлять что-то делать", - добавила Анастасия.

Напомним, ранее в Молдове появилась афиша с Анастасией Приходько с лозунгом "Нет в ЕС". Оказалось, что это часть российской информационной войны, но артистка все же причастна к этим постерам.

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