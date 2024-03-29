Она отметила, что тяжело перенесла разлуку с любимым.

Украинская певица Alyosha, которая сменила свой псевдоним и теперь выступает как Алена Тополя, рассказала, как отреагировала на решение своего мужа Тараса Тополи уйти на фронт.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Тарас вместе с участниками группы "Антитела" записался в ТРО и служил в Вооружённых силах Украины как парамедик. Алена в то время уехала с детьми в США. Поэтому на желание любимого пойти защищать страну она не могла повлиять.

"Совета он у меня не спрашивал, это для нас обоих одинаково важно - защищать свой родной дом и свою семью. Я бы не поняла его, если бы было наоборот. Мы с детьми каждый день молились. Я, в свою очередь, не допускала плохих мыслей, потому что Вселенная слышит все. Более полугода он был на войне, потом была ротация, но мы не могли вернуться с детьми домой, было несколько веских причин. Хотя и очень хотелось", - сказала певица в интервью изданию Viva.

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Она также подчеркнула, что служба в ВСУ отразилась на психическом состоянии Тараса.

"Этот период отражается прежде всего на психическом состоянии, а потом уже на отношениях. Крыша ехала, что тут сказать. Сейчас, к счастью, все хорошо, мы дома. Сердце на место стало", - добавила она.

Что известно об отношениях Алены и Тараса

Алена и Тарас поженились в 2013 году. У них есть трое общих детей: Марк, Роман и Мария.

Ранее певица рассказывала, что сильно ревновала мужа, когда была за границей и боялась, что расстояние может негативно отразиться на их отношениях.

Напомним, недавно певец Тарас Тополя признался, изменял ли жене.

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