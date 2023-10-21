Теперь она будет выступать под своим именем.

Украинская певица Alyosha, которой популярность принесла песня "Ты найкраща" в дуэте с Владом Дарвиным, неожиданно сменила творческий псевдоним.

Сегодня, 21 октября, артистка даст концерт в Новом Раздоле под своим именем - Елена Тополя. Об этом стало известно из афиши, опубликованной на ее странице в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что Тополя - это фамилия супруга артистки, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи. А девичья фамилия знаменитости - Кучер.

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Как отреагировали пользователи сети

"Елена Тополя - это прекрасно"

"Такое имя вам очень идет"

"Как красиво звучит"

"Я тоже голосовала за это имя. Оно красивое, простое и сложное. Весь мир в нем - и Украина, и жена, и мама"

"Закидайте меня тапочками, но Елена Тополя хорошо звучит! Как будто повзрослела. А то такое что-то, Алеша, ни туда, ни сюда. Тут сразу видно, что сознательная украинка, серьезная певица, жена талантливого певца"

Напомним, ранее Alyosha и Влад Дарвин возмутили сеть новой песней.

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