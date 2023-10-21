Украинская певица Alyosha, которой популярность принесла песня "Ты найкраща" в дуэте с Владом Дарвиным, неожиданно сменила творческий псевдоним.
Сегодня, 21 октября, артистка даст концерт в Новом Раздоле под своим именем - Елена Тополя. Об этом стало известно из афиши, опубликованной на ее странице в социальной сети Instagram.
Стоит отметить, что Тополя - это фамилия супруга артистки, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи. А девичья фамилия знаменитости - Кучер.
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Как отреагировали пользователи сети
- "Елена Тополя - это прекрасно"
- "Такое имя вам очень идет"
- "Как красиво звучит"
- "Я тоже голосовала за это имя. Оно красивое, простое и сложное. Весь мир в нем - и Украина, и жена, и мама"
- "Закидайте меня тапочками, но Елена Тополя хорошо звучит! Как будто повзрослела. А то такое что-то, Алеша, ни туда, ни сюда. Тут сразу видно, что сознательная украинка, серьезная певица, жена талантливого певца"
Напомним, ранее Alyosha и Влад Дарвин возмутили сеть новой песней.