Звездная пара поговорила о непростой теме прямо перед камерами.

Певица Alyosha призналась, что ревновала своего мужа Тараса Тополю, когда находилась в США. Звезда объяснила, что ей было трудно принять разлуку, а мысли об измене начали вызывать еще больше переживаний.

"Я пыталась понять, как человек, у которого рядом были троие детей, жена, вы постоянно видитесь и так далее... А тут такая отделенность от того, что было. Я понимала, что в какой-то момент, возможно, найдется кто-то, кто сможет то отопление включить. Были какие-то переживания по этому поводу", - призналась певица в интервью на шоу "Неймовірна правда про зірок".

На это ответил сам мужчина Alyosha. Тополя, который остался в Украине на фоне полномасштабной войны и находился на фронте, не согласен с женой. Артист считает, что мужчина может предать даже тогда, когда его избранница рядом. При этом Тополя подчеркнул, что он верен своей возлюбленной.

"Камон! Все же просто! Если мужчина хочет, он найдет себе, где найти отопление и при женщине, и не при женщине. Я когда-то принял решение, что это моя любимая и это моя спутница на жизнь мою. Я дал слово, у нас трое детей. Ты прекрасно знаешь, что если что, я тебе сразу скажу", - ответил артист.

Брак Alyosha и Тараса Тополи - что известно

Звездная пара воспитывает троих детей, Alyosha и Тополя поженились в 2013 году. На фоне полномасштабной войны певица ездила за границу. Недавно же она вернулась в Украину.

Напомним, ранее Alyosha рассказывала, что когда она находилась в США, у нее "срывало крышу". Иногда она ссорилась с Тополей.

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