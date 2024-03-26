Они с любимой уже 11 лет вместе.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно признался, были ли измены в супружеской жизни с певицей Alyosha.

Сначала он рассказал, что кризисов в их отношениях не было и радуется, что война не изменила взаимопонимание в браке. А вот на вопрос о неверности отметил, что жена для него единственная и на всю жизнь.

"Измен не было. У меня все с либидо нормально и я могу оценить там красоту женщины, могу обратить внимание на другую женщину, могу обняться, могу улыбнуться. Так же и моя Алена - красавица, которая обращает внимание на себя других мужчин, потому что она, несмотря на то, что мама троих детей в прекрасной форме, привлекательная для меня, лучшая. Когда мы начали наш союз, когда мы решили родить детей, а потом в конце концов формализовали это штампами в паспорте, я дал слово, что она моя единственная", - сказал Тарас в программе "Тур зірками".

Певец говорит, что даже если когда-то будут мысли об отношениях на стороне, то только вместе с любимой.

"Мы будем их делать вместе в формате фана и для получения какого-то нового жизненного и сексуального опыта", - добавил Тарас.

К слову, Елена и Тарас поженились в 2013 году. Сейчас звездные супруги воспитывают троих детей: Марка, Романа и Марию. В начале войны Тополя пошел вместе с группой "Антитела" воевать, а певица уехала в США с детьми. Ранее она рассказывала, что сильно ревновала мужа, когда была за границей и боялась, что расстояние может повлиять на их отношения.

Напомним, недавно блогер Александр Волошин откровенно признался, изменял ли Тринчер в браке.

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