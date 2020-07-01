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Беременная Alyosha устроила фотоссесию в бикини

11:30, 01 июля 2020
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Певица показала живот / фото instagram.com/alyoshasinger

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Девушка уже имеет двух сыновей Марка и Романа от известного музыканта Тараса Тополи. Сейчас пара в ожидании третьего малыша. 

На снимках певица предстала в разноцветном раздельном купальнике. На одном из фото Alyosha полностью находится в воде и видно только ее голову. А на другом фото девушка показала свой округлившийся животик.

Певица показала фигуру / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Аlyosha в обтягивающем платье подчеркнула округлившийся животик.

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