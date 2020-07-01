Беременная Alyosha устроила фотоссесию в бикини

Alyosha показала фото из бассейна.

Украинская певица Alyosha опубликовала в инста-сториз фотоколлаж, где она плавает в бассейне.

Читайте такжеИзвестная украинская певица и ведущая снялась без трусов в откровенном платье (видео)

Девушка уже имеет двух сыновей Марка и Романа от известного музыканта Тараса Тополи. Сейчас пара в ожидании третьего малыша.

На снимках певица предстала в разноцветном раздельном купальнике. На одном из фото Alyosha полностью находится в воде и видно только ее голову. А на другом фото девушка показала свой округлившийся животик.

Как сообщал УНИАН, ранее Аlyosha в обтягивающем платье подчеркнула округлившийся животик.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram