Беременная Аlyosha в обтягивающем платье подчеркнула округлившийся животик (фото)
09:10, 03 июня 2020Звезды
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Певица ждет третьего ребенка.
Alyosha ждет третьего ребенка / фото instagram.com/alyoshasinger
Певица Alyosha, которая в скором времени станет мамой в третий раз, показала заметно округлившийся животик.
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Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Alyosha позирует в длинном черном обтягивающем платье. Свой образ певица дополнила черным пиджаком, расшитым пайетками.
"Сколько девушек на этом фото?" - кокетливо подписала снимок Alyosha, намекая на пол ребенка.
Как сообщал УНИАН, певица Alyosha и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка. Артисты сообщили об этом очень креативно: влюбленные лопнули огромный оранжевый шарик, который был наполнен розовым конфетти.
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