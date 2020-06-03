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Беременная Аlyosha в обтягивающем платье подчеркнула округлившийся животик (фото)

09:10, 03 июня 2020
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Alyosha ждет третьего ребенка / фото instagram.com/alyoshasinger

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Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Alyosha позирует в длинном черном обтягивающем платье. Свой образ певица дополнила черным пиджаком, расшитым пайетками.

"Сколько девушек на этом фото?" - кокетливо подписала снимок Alyosha, намекая на пол ребенка.

Как сообщал УНИАН, певица Alyosha и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка. Артисты сообщили об этом очень креативно: влюбленные лопнули огромный оранжевый шарик, который был наполнен розовым конфетти. 

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Теги: #певица#фото