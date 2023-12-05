Она пожелала всем сплетникам, чтобы к ним вернулось то, что они желают ей.

Певица Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, неоднократно говорила, что ее переезд в США в начале большой войны сказался на ее отношениях с супругом Тарасом Тополей.

Артистка признавалась, что такое длительное расставание подорвало доверие у супругов. Более того, она говорила, что если бы сразу знала, что расстояние негативно скажется на ее отношениях с супругом, она вообще никуда бы не уезжала.

После такого признания Елены начали появляться слухи о том, что они с Тарасом на грани развода. В разговоре с OBOZ.UA певица эмоционально на это отреагировала.

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"Я не видела новостей о том, что мы якобы чуть не расстались с мужем из-за расстояния. Не знаю, кто это писал. Пусть таким людям все вернется – каждому по их делам", - сказала Тополя.

Таким образом выходит, что проблемы в отношениях Елены и Тараса есть, но разводиться пара не планирует.

Отметим, Елена Тополя вышла замуж за Тараса Тополю в 2013 году. Известно, что именно девушка первой предложила любимому официально оформить их отношения. У пары есть трое детей - сыновья Марк и Роман и дочь Мария.

В начале большой войны Елена уехала с детьми за границу, однако сейчас она уже вернулась домой. А Тарас вступил в ряды ВСУ.

Напомним, ранее Alyosha рассказала о проблемах в отношениях с Тополей.

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