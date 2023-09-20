Певица отметила, что никогда не думала о разводе, но иногда проблемы все же были.

Украинская певица Alyosha откровенно рассказала об отношениях с артистом Тарасом Тополем, солистом группы "Антитіла", который сейчас служит в ВСУ. Артистка признала, что между ней и ее мужем иногда были непростые ситуации, но до развода не доходило.

"Мы никогда не хотели разойтись. У нас были вопросы, какие-то ситуации, но разойтись мы не хотели никогда. И с его стороны, и с моей, чтобы не случилось, такой мысли даже не было", - пояснила певица в интервью Славе Демину.

Alyosha признала, что иногда может что-то себе надумать, но она работает над собой. Певица объяснила, что всегда предлагает "перемирие" первой. Она не хочет, чтобы в ее отношениях с мужем оставались какие-то невысказанные проблемы.

Также звезда рассказала, как ей удалось сохранить об отношениях с Тополей на фоне того, что некоторое время она находилась в США. Из-за полномасштабной войны певица выехала из Украины и вывезла детей. Сейчас они уже вернулись, но тогда Alyosha и Тополю спасала постоянная коммуникация.

"У меня там немного срывало крышу. Во-первых, я очень скучала по нему. И я не знаю, как объяснить это чувство, когда ты понимаешь, что есть возможность быть вместе, даже во время войны, но этого почему-то не происходит. И меня это просто злило. И иногда оно накапливается, знаешь ли. И потом я могу это выдать, а его это тоже бесит", - пояснила Alyosha.

Что известно о браке Alyosha и Тополи

Свадьба певицы и солиста группы "Антитіла" состоялась в 2013 году. В браке артистка родила троих детей. Первенца Alyosha родила в 2013 году, второго сына - в 2015 году. А в 2020 году звезда стала матерью в третий раз - на свет появились девочка Мария.

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