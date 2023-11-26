По ее словам, длительное расстояние все изменило.

Украинская певица Alyosha рассказала о проблемах в отношениях с супругом Тарасом Тополей. Она призналась, что на их отношения очень повлияло расстояние.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артистка отметила, что если бы сразу знала, что расстояние изменит ее отношения с супругом, она никогда бы не улетела в Америку, где она находится вместе с детьми с начала полномасштабного российского вторжения.

Также Alyosha рассказала, что из-за того, что они с мужем постоянно находились порознь и не могли часто видеться, пошатнулось и доверие в их отношениях.

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"Есть такие вещи, которые ты не можешь понять, почему так происходит. Когда есть возможность быть вместе, а вы не вместе, и это не то, что ты можешь решить, а то, что с другой стороны должно решаться, возникают большие вопросы. Это влияет на отношения, влияет на доверие", - говорит певица.

Артистка не советует и другим парам таким образом проверять свои отношения. Она во всяком случае больше так делать не будет.

Сейчас отношения между супругами начали налаживаться. Alyosha чаще приезжает в Украину, а Тополя - в США. Они больше проводят времени вместе.

"Расстояние и время – они очень меняют людей. Совет – не быть долго порознь", - подытожила артистка.

Напомним, ранее защитник Мариуполя Дианов воссоединился с женой после развода.

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