Певица похвасталась пышными формами.

Известная украинская рэперша alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil представляла Украину на "Евровидении-2024", откровенно рассказала о своем похудении. Исполнительница рассекретила, сколько лишних кило набрала за последнее время.

На своей странице в TikTok артистка опубликовала юмористическое видео, в котором показала, как выглядело ее тело в разном весе. alyona alyona призналась, что за годы ей удалось избавиться от 22 лишних килограммов. В частности, самым большим ее весом было 132 килограмма, а наименьшим - 110 килограммов.

Однако, несмотря на длительное похудение и работу над собой, лишние килограммы вернулись к рэперше. Сейчас ее вес составляет 127 килограммов. Стоит указать, что исполнительница не стесняется своего тела и откровенна с поклонниками. В любой форме она имела замечательный вид. Собственно, это подметили и фанаты артистки.

Видео дня

Во-первых, они оценили чувство юмора alyona alyona и ее самоиронию, а, во-вторых, написали о ее красоте:

"С каким бы весом не была, всегда шикарна"

"Алена, лайк за самоиронию"

"Обожаю людей с самоиронией. Сама такая же🤪

"Ты все равно королева, не слушай хейтеров, ты самая лучшая"

"Ты украшение этого мира"

Напомним, ранее alyona alyona резко ответила на хейт относительно ее внешности. Артистку раскритиковали в сети.

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