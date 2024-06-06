Артистку раскритиковали в сети.

Украинская рэперша alyona alyona, которая представляла Украину на "Евровидении-2024" вместе с Jerry Heil, поделилась воспоминаниями с конкурса. Однако в комментариях под ее постом подписчики набросились на нее из-за ее внешнего вида.

В своем Instagram исполнительница рассказала, как создавали ее сценический образ для Евровидения. Но одна из подписчиц решила обратить внимание на здоровье рэперши и заявила, что alyona alyona не заботится о себе.

"Можете в меня бросать камни, но костюм костюмом, но лучше позаботьтесь о своем здоровье, такая молодая женщина и так не заботится о себе, разве нельзя привести себя в порядок?" - написала женщина.

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Ответ артистки не заставил долго ждать. Она резко отреагировала на гневный комментарий и объяснила, что у нее все хорошо со здоровьем. Более того, она добавила, что полностью довольна своей внешностью:

Я прекрасно выгляжу и прекрасно себя чувствую. У меня здоровые зубы, кожа, волосы, органы, кровь, хорошие мышцы и суставы - я о себе забочусь. Если я лично не нравлюсь вам, то это же ваши проблемы, но не мои. Найдите себе человека, за которым вам приятно будет следить и не захочется что-то в нем исправлять.

Относительно своего образа на конкурсе, рэперша рассказала, что он был символическим. Как известно, костюм создали украинские дизайнеры. Ключевыми смыслами были сила женщин и противостояние.

"У него наслоенные плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас - она тяжелая, тернистая, полна таких штук, которых ты не ожидаешь. Тебя и сжигают, и мнут, и толкают. И ты на своих плечах должна нести кучу всего. Но ты встаешь и идешь, берешь в руки меч и идешь бороться", - поделилась исполнительница.

К слову, украинки alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место на Евровидении с песней "Teresa & Maria".

Напомним, ранее Оля Полякова резко ответила на хейт относительно ее концертов во время войны.

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