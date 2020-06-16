Известная рэперша Alyona Alyona рассказала, сколько весит

Рэперша хочет похудеть на 29 кг.

Украинская рэперша Alyona Alyona в Instagram-истории рассекретила свой вес. На данный момент звезда, которой недавно исполнилось 29 лет, весит 127,4 килограмма.

В соцсети она рассказала, что до следующего дня рождения хочет похудеть на 29 килограмм. По словам Alyona Alyona, она бросила себе вызов и хочет в 30 лет весить немного меньше, чем в этот день рождения.

Как сообщал УНИАН, ранее Alyona Alyona презентовала клип на песню "Помню".

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