Известная рэперша Alyona Alyona рассказала, сколько весит
12:39, 16 июня 2020Звезды
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Рэперша хочет похудеть на 29 кг.
Alyona Alyona рассекретила свой вес / фото instagram.com/alyona.alyona.official
Украинская рэперша Alyona Alyona в Instagram-истории рассекретила свой вес. На данный момент звезда, которой недавно исполнилось 29 лет, весит 127,4 килограмма.
В соцсети она рассказала, что до следующего дня рождения хочет похудеть на 29 килограмм. По словам Alyona Alyona, она бросила себе вызов и хочет в 30 лет весить немного меньше, чем в этот день рождения.
Как сообщал УНИАН, ранее Alyona Alyona презентовала клип на песню "Помню".
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