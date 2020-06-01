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"Трек – исповедь": Alyona Alyona презентовала клип на песню "Помню" (видео)

17:18, 01 июня 2020
Кино и музыка
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Певица назвала новый трек исповедью / фото instagram.com/alyona.alyona

Читайте такжеСветлана Лобода выпустила новый трогательный клип (видео)О премьере исполнительница написала в своем Instagram. Полная же версия клипа опубликована на ее YouTube-канале.

«Этот трек – исповедь. Я не идеальна, и чтобы быть той, кто я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения. Я не горжусь всем, что делала в жизни, но и не чуждаюсь этого. И если бы мне предложили на выбор другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз», – отметила певица в подписи к клипу.

Основной посыл трека режиссер видео Анатолий Сачивко проиллюстрировал через широкий спектр детских историй и сложных образов.

Ранее УНИАН писал, что певица Леди Гага выпустила новый альбом «Chromatica».

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Теги: #клип#alyona alyona