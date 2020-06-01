"Трек – исповедь": Alyona Alyona презентовала клип на песню "Помню" (видео)

Режиссером видео выступил Анатолий Сачивко.

Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила клип на новую песню «Помню».

Читайте такжеСветлана Лобода выпустила новый трогательный клип (видео)О премьере исполнительница написала в своем Instagram. Полная же версия клипа опубликована на ее YouTube-канале.

«Этот трек – исповедь. Я не идеальна, и чтобы быть той, кто я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения. Я не горжусь всем, что делала в жизни, но и не чуждаюсь этого. И если бы мне предложили на выбор другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз», – отметила певица в подписи к клипу.

Основной посыл трека режиссер видео Анатолий Сачивко проиллюстрировал через широкий спектр детских историй и сложных образов.

Ранее УНИАН писал, что певица Леди Гага выпустила новый альбом «Chromatica».

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