С осени 2022 ходят слухи о том, что звездные супруги выставили роскошный семейный особняк на продажу.

Алла Пугачева и Максим Галкин в начале 2022 года покинули Россию. До отъезда они жили в роскошном дворце в Подмосковной деревне Грязь, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину артисты не захотели оставаться на территории страны-агрессора.

Сейчас в росСМИ появилась информация о том, что супруги не будут продавать свой дворец. Это после нескольких месяцев активных обсуждений продажи апартаментов, и после того, как соседи рассказали, что заметили на территории Пугачевой нового владельца.

"Пугачёва решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае в ближайшем будущем", - цитируют СМИ источник, приближенный к звездной семье.

Видео дня

Недавно Максим Галкин высказывался о своей жизни в России. Его обвинили в том, что он якобы давно планировал "побег" из страны, на что тот ответил: не вкладывал бы такие бешеные средства в апартаменты, с которых вскоре собирался бы съехать.

Конечно, каждый день в прессе появляются новые подробности касательно истории со дворцом, однако официального подтверждения со стороны артистов на этот счет не поступало.

Замок Аллы Пугачевой: продан или нет?

Эпопея с особняком именитых супругов не утихает уже очень давно. Изначально появились слухи о том, что Алла Борисовна якобы продала роскошный дом в деревне Грязь. Подобные мысли были обусловлены статьей в росСМИ о том, что "у Пугачевой больше нет имущества в РФ". Отчасти это правда, ведь дворец записал на Максима Галкина.

В мае 2023 года появилась информация о том, что во владении комика Галкина дом в деревне Грязи все же остается. Якобы Примадонна, когда приезжала осенью 2022 в Москву, подготовила апартаменты к продаже.

Вас также могут заинтересовать новости: