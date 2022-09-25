В сети многие обратили внимание на стройные ноги Примадонны.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева после возвращения в РФ встретилась со своими друзьями и удивила внешним видом.

Фото теплой встречи опубликовал в Instagram продюсер и певец Игорь Николаев.

"В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес "15 мелодий для фортепиано", - написал он.

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На снимках с мероприятия "засветились" сама Пугачева, Игорь Крутой, пианистка Екатерина Мечетина и другие.

Больше всех на фотографиях своим внешним видом удивила Алла Борисовна: она предстала в коротеньком платье-кардигане под пояс и в лосинах. У артистки образ total black. Дополнила она его массивными ботинками и затемненными очками. Выглядит исполнительница прекрасно - несмотря на свой возраст (73 года), Примадонна - обладательница точеной фигуры. Посмотрите на ее стройные ножки!

Пугачева и ее позиция по войне в Украине

16 сентября 2022 года Минюст РФ заявил, что юморист Максим Галкин - "иноагент". Он якобы выполняет политическую миссию, и получает за это деньги от Украины.

Пугачева резко отреагировала на травлю своего мужа Максима Галкина в РФ. На своей странице в Instagram Пугачева вступилась за мужа и написала, что ее тоже стоит зачислить в "ряды иноагентов". Помимо этого, певица впервые осудила войну России против Украины, завуалированно назвав ее выполнением "иллюзорных целей". Из-за этого поста ее проверят на предмет дискредитации армии РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным комментировать обращение Аллы Борисовны Пугачевой. Об этом пишут росСМИ.

С начала полномасштабной войны супруг Примадонны осуждает это вторжение в Украину, он находится за границей. Алла Пугачева с детьми недавно вернулась в РФ, где ее хейтят из-за позиции по войне и отъезда на несколько месяцев из страны.

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