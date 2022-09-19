Накануне Примадонна адресовала публичное обращение к Кремлю в ответ на то, что ее мужа назвали "иноагентом" и включили в соответствующий список Минюста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным комментировать обращение Аллы Борисовны Пугачевой. Об этом пишут росСМИ.

"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю. Поэтому я не буду комментировать", - отреагировал Песков.

Отметим, 16 сентября 2022 года Минюст РФ заявил, что юморист Максим Галкин - "иноагент". Он якобы выполняет политическую миссию, и получает за это деньги от Украины. Сам Максим лишь посмеялся над таким поступком со стороны правительства, и сказал, что у них явно есть проблемы поважнее его.

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Касательно своей антивоенной позиции Галкин заявил: "Это же нормально. Я не торгую своим мнением, я им делюсь. Говорю о том, что меня волнует и буду говорить. И считаю, что это мое неотъемлемое право, закрепленное в конституции, так же как и право на труд, в котором мне сейчас отказывают только потому, что у меня есть мнение, отличное от общепринятого".

Уже спустя два дня после случившегося за дело взялась и Алла Пугачева. Это был первый случай, когда Примадонна открыто продемонстрировала солидарность с мнением своего супруга.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала певица на своей странице в Instagram.

Напомним, Галкина остро раскритиковали за то, что его дети учатся в России.

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