Всему виной тот пост, где она обратилась с просьбой признать себя "иноагентом".

После того как Минюст РФ назвал российского комика Максима Галкина "иноагентом", Алла Пугачева призвала власть РФ и ее записать в эти ряды. Примадонна опубликовала соответствующий пост у себя в Instagram-блоге.

Теперь из-за этого поста ее проверят на предмет дискредитации армии РФ. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что в правоохранительные органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост Пугачевой в социальных сетях. Она решила, что поведение Пугачевой может и не соответствует критерию "иноагента", однако оскорбляет "вторую армию мира".

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"Неравнодушная жительница" требует от органов проверить Аллу Борисовну на наличие противоправной деятельности, получающей "иностранную поддержку". Полиция также проверит ее публикацию на предмет дискредитации армии.

Напомним, у Путина отреагировали на призыв Пугачевой признать ее "иноагентом".

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