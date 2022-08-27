Примадонна заявила, что ее с Галкиным дети пойдут в школу 1 сентября.

Известная певица Алла Пугачева рассказала, чем планирует заниматься в РФ после возвращения из-за границы.

Комментарий "женщина, которая поет" дала российскому ресурсу "Известия".

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — так объяснила причину своего возвращения в Россию Примадонна. Відео дня:

Алла Борисовна утверждает, что находится на территории РФ уже не первый день. Она заявила, что ее с Галкиным дети пойдут в школу 1 сентября.

Напомним, 27 августа российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео с Пугачевой, вернувшейся в Россию. Информацию о возвращении звезды подтвердила и концертный директор звезды Елена Чупракова. "Алла Борисовна уже давно приехала, о чем сказала Гуляеву", — заявила Чупракова.

Напомним, Алла Борисовна и Максим Галкин после начала полномасштабной войны РФ против Украины выехали в Израиль, летом они находились в Юрмале.

Супруг "женщины, которая поет" активно поддерживает украинцев и помогает пострадавшим в результате российского вторжения. Пугачева пока публично не высказывала свою позицию по поводу агрессии Путина.

Кстати, неизвестно, вернется ли Галкин в РФ. Сейчас он на гастролях. В России он уже попал в негласный "черный список" артистов, не поддерживающих агрессивную политику Путина.

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