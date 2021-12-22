Алла Борисовна рассердилась на Бориса Моисеева и даже накричала.

Известный российский шоумен Максим Галкин рассказал о курьезном случае, произошедшем с его супругой Аллой Пугачевой и певцом Борисом Моисеевым.

Этой историей супруг Примадонны поделился на YouTube-шоу "Я себя знаю!" Азамата Мусагалиева.

Читайте также"Мужей не сосчитаешь": Галкин жестко опозорил Пугачеву в эфире шоу (видео)Дело было так: на "Рожденственских встречах" Пугачева попросила Моисеева исполнить серьезную песню, тот просьбу исполнил. Но вдруг во время его выступления по канату с потолка спустился полуголый мускулистый танцор, которого Борис назвал "ангелом".

Тогда Алла Борисовна сказала, чтобы этот танцор появился во время выступления Светланы Лободы. Но в самый нужный момент он так и не появился и подставил певицу.

"Сказать, что она была в ярости — не сказать ничего", — рассказал Галкин. Примадонна подумала, что за этой выходкой стоит Моисеев. Тогда злая Пугачева искала певца с криками: "Где этот говнюк?".

Борис испугался, натянул на себя какую-то шапку, спрятался за каких-то артистов, вспомнил Галкин.

Позже исполнители помирились, они дружат до сих пор.

Смотрите видео с 47:11

Ранее тяжелобольной певец Борис Моисеев поделился с поклонниками архивным фото, на котором предстал с Аллой Пугачевой. Напомним, у артиста случилось несколько инсультов подряд, они дали серьезные осложнения.

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