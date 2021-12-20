Мужу Примадонны советуют относиться с пониманием к ее слабостям.

Советская и российская певица Алла Пугачева, у которой ранее диагностировали сахарный диабет, нарушает предписания врачей относительно употребления сладкого. По словам психолога Андрея Зберовского, ее мужу Максиму Галкину следует смириться с таким поведением Примадонны.

Об этом психолог сказал в комментарии порталу BLITZ+.

"Если маленькие срывы и несоблюдения диеты происходят, я думаю, она полагается на технологии, которые могут ее поддержать. Я думаю, тут нет наплевательского отношения. Это надежда, что технологии позволят ей ту проблему преодолеть. Тут есть определенный расчет", - говорит он.

По словам специалиста, когда человек прожил долгую жизнь, то может позволить себе "немножко насладиться чем-то".

Читайте также"Мужей не сосчитаешь": Галкин жестко опозорил Пугачеву в эфире шоу (видео)

"Максиму лучше смириться. Алла Борисовна - человек серьезный и знает, что она хочет. Какие бы ни были срывы, советую с пониманием относиться к маленьким слабостям. Я думаю, Примадонна этого заслужила", - считает Зберовский.

О том, что Пугачева болеет сахарным диабетом, она призналась сама в 2010 году. Несколько лет назад она сама напомнила окружающим о своей болезни.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова