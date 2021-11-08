На архивном снимке Моисеева не узнать.

Тяжелобольной певец Борис Моисеев поделился с поклонниками архивным фото, на котором предстал с Аллой Пугачевой.

Снимок артист разместил на своей странице в Instagram, на нем его не узнать.

Фотография была сделана в 80-х, на ней Алла Борисовна позирует вместе с полным составом трио "Экспрессия" - самим Моисеевым и двумя девушками из подтанцовки. Девушки встали позади Пугачевой, а ярко одетый Моисеев прилег на колени Примадонны.

Отметим, что дружеские отношения "женщины, которая поёт" и Бориса зародились именно во времена "Экспрессии". Их дружба длится до сих пор, Пугачева с супругом Максимом Галкиным поддерживают Моисеева после инсультов.

"Не узнать", "Классная фотка!", "Выставляйте почаще ваши фото из архива", "Шикарно", "Как Army of lovers", — пишут в комментариях под снимком.

Напомним, у Бориса Моисеева случилось несколько инсультов подряд, они дали серьезные осложнения. Артист в последнее время сильно "сдал" и очень редко появляется на публике.

Ранее Моисеев поделился в сети новым снимками из Юрмалы, которые обеспокоили его поклонников. Исполнитель хита "Голубая луна" плохо ходит и, по информации СМИ, с трудом говорит.

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Автор: Виолетта Орлова