Певица решила выступать на одной сцене с представителями страны-агрессора.

Украинская певица Алина Паш, которая ранее оскандалилась поездкой в аннексированный Крым, снова вляпалась в инцидент.

В этот раз она заявила, что поедет на музыкальный фестиваль Sziget, который пройдет с 10 по 15 августа в Венгрии. Девушку даже не остановило то, что ей придется выступать на одной сцене с российскими артистами.

Такое решение Паш решила оправдать тем, что она будет не единственной украинской звездой, выступившей на этом фестивале. Также она считает, что если откажется от выступления, то такой масштабный фестиваль потеряет украинский голос, а это значит, что эта площадка не будет противостоять россиянам.

"Я серьезно размышляла над вариантом, чтобы отказаться от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой еще и оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет противостоять россиянам", - написала Паш в инста-сториз.

Однако певица отметила, что украинские артисты просили организаторов фестиваля исключить из программы россиян, но те предложили им альтернативный вариант. Несмотря на это, наши артисты пытаются решить вопрос так, чтобы россиян все же исключили из лайнапа.

Кроме того, Паш заявила, что готовит особое шоу и сделает все возможное, чтобы российские артисты испытали стыд за войну в Украине.

"На Sziget я готовлю особое шоу. Сделаю все возможное, чтобы эти артисты могли почувствовать стыд за то, что они являются частью общества, которое ведет войну против Украины и против свободного мира", - добавила певица.

Напомним, ранее Kalush Orchestra вляпались в скандал вокруг выступления на одной сцене с россиянами.

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