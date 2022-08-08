Предстоящее выступление группы на фестивале может сорваться.

Украинская группа Kalush Orchestra в августе примет участие в фестивале Sea Dance Festival, на котором будут выступать и российские диджеи Нина Кравиц и Анфиса Летяго.

В связи с этим вокруг предстоящего выступления группы разгорелся скандал. Пользователи сети негодуют из-за того, что победители Евровидения-2022 будут выступать на одной сцене с представителями страны, напавшей 24 февраля на Украину.

Солист группы Олег Псюк поспешил отреагировать на скандал. Он заявил, что изначально в программе фестиваля не были указаны диджеи из России. Сейчас же они обратились к организаторам, чтобы уточнить этот нюанс.

Он добавил, что если организаторы не исключат из программы россиянок, то группа откажется от выступления.

"Такая история: мы должны выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг в программу поставили какую-то российскую певицу… Это полная шляпа. Мы уже написали организаторам, чтобы ее убрали, если не получится – то мы, конечно, там не будем выступать", – заявил Олег Псюк на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее в сети вызверились на патриотов РФ, снимающих видео под украинскую Stefania.

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