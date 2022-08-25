Между Паниным и Кучерой пробежала черная кошка.

Когда-то российские актеры Алексей Панин и Оскар Кучера были не только коллегами, но и лучшими друзьями. Оба актера были путинистами, они поддерживали незаконную аннексию Крыму, войну на Донбассе и желали смерти пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Но в 2015 году между друзьями пробежала черная кошка. Тогда Панин резко изменил свою точку зрения и осудил преступный режим Кремля. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он сказал, что был идиотом, он верил российской пропаганде.

В 2022 году, когда Россия устроила полномасштабную войну в Украине, Панин и вовсе навсегда уехал из РФ. Сейчас он публично осуждает убийственную войну и поддерживает украинцев.

А вот к Оскару Кучере озарение не пришло, несмотря на то, что все его родственники живут в Украине, а сам он родился в Киеве. 24 февраля, пообщавшись с родственниками, актер ужаснулся. Но, чтобы не губить свою карьеру в России, он начал поддерживать Путина.

Более того, Кучера сказал, что в Украине идет "спецоперация", а воюет Россия на самом деле с НАТО. Позже Оскар и вовсе стал пропагандистом, неся в массы то, что ему приказывают.

Напомним, ранее Алексей Панин, поддержавший Украину, пожаловался на угрозы от россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: