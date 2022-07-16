Те желают ему смерти и пишут, что везде его достанут.

Одиозный российский актер Алексей Панин, который с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал нашу страну, пожаловался на угрозы. Сообщения от недоброжелателей приходят ему регулярно и все с примерно одинаковым смыслом.

"Вот такие вот сообщения мне каждый день приходят от российских "патриотов". Это скрины. Самое ужасное, что они так и помрут не поняв, что они дебилы", - написал Алексей в своем Telegram-канале и опубликовал скриншоты сообщений.

Отметим, что это уже не первый такой случай. Ранее он рассказывал, что ему даже звонят на мобильный с угрозами.

"Каждый день находят мои телефоны и пишут мне с угрозами: "Чтобы ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам", "Чтоб ты сдох, скотина, потому что ты собираешь деньги для пацанов в Одессе". Но каждый день ко мне на улице подходят украинцы, чтобы сказать "Спасибо" за мою позицию", - резюмировал российский актер.

Напомним, Панин назвал "уродами" Путина и патриарха Кирилла после обстрела Одессы Россией.

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