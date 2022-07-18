Звезда сериала "Крепостная" поделилась своим мнением.

Известная украинская актриса, которая сыграла роли в сериалах "Крепостная", "Село на миллион" и других рассказала, что, как и другие артисты, в первые дни после 24 февраля пыталась призвать коллег из России к помощи в распространении информации о войне. Однако это не дало результата. Даже те, кто рассказывал ранее о любви к Киеву, цинично молчали. Подробностями Наталья поделилась в интервью с Григорием Решетником.

"Меня разрывало. Я, наивная дурочка, писала: "Вы должны знать правду, нас бомбят, нас убивают. Вы должны знать, что это не военные объекты..." Я писала Соне Присс, которая в "Крепостной" играла главную роль, Евгении Лозе – тоже с ней работала. Максиму Радугину, с которого Украина сделала звезду, поскольку в России он никому не был нужен... В нем увидели потенциал, его обожали наши зрители. Он написал "Нет войне" у себя в Instagram, а потом удалил. Мне он ничего не ответил", - возмутилась Денисенко.

Она, еле сдерживая эмоции, подчеркнула - имеет желание, чтобы эти молчуны больше никогда не приезжали в Украину.

"Очень хочется, чтобы они никогда не ступали на нашу землю. Чтобы я просто о них забыла навсегда. Они все приезжали и говорили, что обожают Киев, что у нас красиво, хорошие рестораны. С*ки! Чтобы вам поперек горла стало! Я хочу, чтобы они никогда никуда не уехали и гнили в своей России!", - добавила Наталка.

Напомним, Наталка Денисенко рассказала, как война повлияла на ее отношения с мужем-военным.

Также УНИАН писал, что звезда "Крепостной" Денисенко рассказала о первой реакции на решение мужа идти в ВСУ.

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