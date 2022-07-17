Звезда украинских сериалов сначала не воспринимала эти слова всерьез, но после полномасштабного вторжение ее мнение изменилось.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как отреагировала на решение мужа идти воевать. Андрей Фединчик сообщил об этом еще до полномасштабного вторжения, но тогда она не восприняла эти слова всерьез. Подробностями Денисенко поделилась в интервью проекту "Як ти?" с Григорием Решетником.

"Муж мне еще до войны говорил, что уйдет воевать. Тогда я эти слова не воспринимала, но когда началась война, я спрашивала: "А как же я? Как Андрюша?". Он сказал, что все будет нормально. Я его спрашивала, почему ты не хочешь отказаться от этой идеи? Вот тебя зовут на озвучку, у тебя есть работа, будешь помогать армии! Он говорит: "Наташа, прекрати так говорить, потому что ты меня сейчас очень деморализуешь!". Он мне сказал это очень строго, и я поняла, что нельзя такое говорить своим мужчинам. Надо говорить: "Все у нас будет хорошо, я сохраню жизнь себе и ребенку, я все буду делать, как ты скажешь, держись! Я с тобой! Я о тебе молюсь!", - сказала Наталья.

Она говорит - сознание очень сильно перевернулось, когда из-за обстрелов рашистов погиб друг и коллега Паша Ли. Именно с этого момента она начала думать о том, что реально может потерять супруга на войне.

"Будем откровенны - никому из украинских женщин не хочется, чтобы ее муж умер на войне. И это - самый большой страх! Думать о том, что я могу потерять мужа, я начала тогда, когда побывала на похоронах Паши Ли. Он - актер, коллега, друг. Это ужасно, видеть человека, с которым ты работал, мертвым", - с болью вспоминает Наталья.

Сейчас она старается поддерживать своего мужа Андрея Фединчика и верит в скорейшую победу Украины.

Напомним, на звезду "Крепостной" Наталью Денисенко набросились из-за ее танцев, актриса ответила.

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