Актриса переживает за жизнь своего супруга.

Украинская актриса Наталка Денисенко показала романтические фото со своим супругом Андреем Фединчиком и рассказала, как война изменила их отношения.

По словам Наталки, еще до войны в Украине она могла придраться к своему супругу по любому поводу, но после того, как он вступил в ряды ВСУ и защищает нашу страну от российских оккупантов, она пересмотрела свое поведение.

Она отметила, что каждый день переживает за Фединчика, так как его жизни есть угроза. Она еще больше начала его ценить и бояться потерять.

"Когда мой муж стал военным, я осознала, что каждый день его жизни (как и тысячам жизней наших защитников) есть угроза! Именно в этот момент и приходит это понимание, что нет ничего важнее жизни! Того, чтобы твой человек был жив и счастлив! Неважно где, с кем! Главное – жизнь! Все бытовые мелочи, недосказанности, особенности характера становятся неважными. Никогда за всю свою жизнь я так много не молилась и не просила ничего, кроме жизни для любимого человека", - написала Денисенко.

Такой пост она сопроводила романтическими фото с Фединчиком, на которых он предстал в военной форме, а она - в белом костюме с флагом Украины на рукаве.

Напомним, актер Андрей Фединчик, который пошел служить в ВСУ, получил награду от Зеленского.

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