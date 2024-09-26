Она отметила, что трудно постоянно удивлять любимого.

Известные голливудские супруги актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вчера, 25 сентября, отпраздновали свой день рождения.

Не секрет, что пара уже много лет отмечает двойной праздник в семье. На этот раз актриса опубликовала архивный снимок, который был сделан 25 лет назад и обратилась к мужу.

"С днем рождения Майкла и меня! Это были мы на нашем дне рождения 25 лет назад! Я люблю тебя всем сердцем", - трогательно написала Кэтрин в своем Instagram.

Видео дня

55-летняя Зета-Джонс также отметила, что за много лет супружеской жизни уже не знает, каким подарком можно удивить любимого. Поэтому решила показать свое фото, на котором полностью обнаженная и в шутку подписала его так:

"После более 25 лет совместного дня рождения с мужем у меня закончились идеи подарков! Это второй вариант подарка, мячи для гольфа - первый вариант, конечно".

Интересно, что сам 80-летний Дуглас тоже публично поздравил жену. Но мужчина не отметил, какой презент ей подарил и как отреагировал на пикантный снимок.

К слову, Майкл и Кэтрин поженились в 2000 году. Они воспитывают двух общих детей: 24-летнего сына Дилана-Майкла Дугласа и 21-летнюю дочь Керис-Зету Дуглас.

Напомним, ранее жена Анатолия Анатолича трогательно поздравила его с 40-летием.

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