Звезде "Квартала" приписывали роман с блогершей Анной Алхим.

Известная блогерша и журналистка Алина Шаманская и ее экс-супруг - звезда "Квартала" Руслан Ханумак - развелись в 2023 году. Только сейчас актер решил рассказать о причинах разрыва и признался, изменял ли Алине.

По словам юмориста, после развода они с Шаманской не поддерживают связь. Их общение завершилось после того, как блогерша обвинила мужа в многочисленных изменах.

Дело в том, что Руслану приписывали роман с Анной Алхим. Алина объявила о разводе, опубликовав совместную фотографию Ханумака с Алхим. Тогда журналистка подогрела слухи, что причиной разрыва стала измена мужа.

Актер впервые ответил на сплетни и заявил, что между ним и Анной никогда ничего не было. Непонятное фото не доказывает, что он имел романы на стороне. По словам Руслана, в день, когда было сделано фото, он случайно оказался в доме блогерши.

Как рассказал Ханумак, он ехал в Одессу и один из его друзей предложил заехать к Анне на ужин по случаю Рождества. Комик согласился. Они ужинали и играли в твистер. В этот момент и было сделано вышеупомянутое фото. Это стало точкой в их отношениях.

"На утро Алина это увидела. Ее это очень обидело. Она опубликовала пост и все. Мы не общались (с Алхим - УНИАН). Была взаимная подписка в Instagram и лайки", - рассказал Руслан.

По его словам сложности в отношениях с Алиной возникали и до этой ситуации. Пара пыталась сохранить брак, но не смогли.

"Мы совершенно разные. У нас не было общих интересов. Проблема есть - похоронили. Мы об этом не говорили, а надо говорить - это одна из самых больших проблем в отношениях. Здесь неправ как я, так и она", - добавил актер.

К слову, Шаманская и Ханумак поженились в 2017 году и прожили вместе 6 лет. У них родился общий сын Артур.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала о болезненной реакции сына на развод.

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