Вокруг двух артистов не раз возникали слухи о романе.

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала слухи о романе с Даном Баланом, которые то и дело подогревались во время их участия в качестве тренеров на вокальном шоу "Голос страны".

Читайте такжеТина Кароль в годовщину смерти мужа показала редкое фото с нимОна решила ответить на догадки своих поклонников в Instagram-"историях".

Звезда отметила, что навязать любовь невозможно, а сама звездная пара, по ее словам, была искренней.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise!", – отметила певица.

"Роман" между Тиной Кароль и Даном Баланом

Экранный роман звездных тренеров проекта "Голос країни" Дана Балана и Тины Кароль не дает покоя поклонникам пары.

Они до сих пор теряются в догадках, происходит ли нечто большее, чем просто дружба, между артистами в реальной жизни. Ответить на этот вопрос решил руководитель Big entertainment shows "1+1" Владимир Завадюк.

"Я верю в химию между Даном и Тиной, и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, до начала 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы", - поделился Завадюк

Вместе с тем Завадюк подтвердил, что во время суперфинала "Голоса страны" Балан находился в доме Тины.

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Автор: Ольга Робейко