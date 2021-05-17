Украинская певица Тина Кароль прокомментировала слухи о романе с Даном Баланом, которые то и дело подогревались во время их участия в качестве тренеров на вокальном шоу "Голос страны".
Читайте такжеТина Кароль в годовщину смерти мужа показала редкое фото с нимОна решила ответить на догадки своих поклонников в Instagram-"историях".
Звезда отметила, что навязать любовь невозможно, а сама звездная пара, по ее словам, была искренней.
"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise!", – отметила певица.
"Роман" между Тиной Кароль и Даном Баланом
Экранный роман звездных тренеров проекта "Голос країни" Дана Балана и Тины Кароль не дает покоя поклонникам пары.
Они до сих пор теряются в догадках, происходит ли нечто большее, чем просто дружба, между артистами в реальной жизни. Ответить на этот вопрос решил руководитель Big entertainment shows "1+1" Владимир Завадюк.
"Я верю в химию между Даном и Тиной, и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, до начала 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы", - поделился Завадюк
Вместе с тем Завадюк подтвердил, что во время суперфинала "Голоса страны" Балан находился в доме Тины.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram