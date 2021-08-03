Мадонну засняли в страстном поцелуем с молодым бойфрендом / скриншот
62-летняя американская певица Мадонна опубликовала ролик, на котором страстно целуется со своим 27-летним бойфрендом, хореографом Ахламаликом Уильямсом.
Записью исполнительница поделилась в Instagram.
"Ей нужен вкус", – подписала она ролик.
На видео Мадонна запечатлена в мини-юбке и рубашке с глубоким вырезом на груди. После поцелуя она имитирует игру на гитаре.
Мадонна страстно поцеловалась с молодым бойфрендом
Стоит отметить, что певица перестала скрывать отношения с молодым бойфрендом после того, как их фото появились в СМИ.
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