Певица больше не скрывает отношения с юным хореографом.

62-летняя американская певица Мадонна опубликовала ролик, на котором страстно целуется со своим 27-летним бойфрендом, хореографом Ахламаликом Уильямсом.

Записью исполнительница поделилась в Instagram.

"Ей нужен вкус", – подписала она ролик.

На видео Мадонна запечатлена в мини-юбке и рубашке с глубоким вырезом на груди. После поцелуя она имитирует игру на гитаре.

Стоит отметить, что певица перестала скрывать отношения с молодым бойфрендом после того, как их фото появились в СМИ.

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Автор: Катерина Шварц