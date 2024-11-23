48-летняя Lama призналась, что пока не хочет выходить замуж за возлюбленного.

Известная украинская певица Lama, она же Наталья Дзенькив, рассказала о личной жизни. Артистка, известная хитами "Знаєш як болить", "Мені так треба", вспомнила, как любимый - финансовый аналитик Роман - сделал ей предложение и объяснила, почему не спешит заключить с ним брак.

Пара находится в отношениях уже почти 8 лет. Через год после начала их романа мужчина сделал предложение любимой. Где именно это произошло, исполнительница раскрывать не стала, однако поделилась, что бойфренд устроил романтический ужин и украсил комнату цветами. Конечно, Наталья согласилась стать женой Романом, правда, до этого так и не дошло.

"Он по комнате разбросал очень много цветов, то есть, я вошла в море из роз, свечи были, а он на коленях стоит с кольцом и уже предлагает выйти замуж. Потом я говорю: "Ромка, дубль два, давай еще раз, чтобы я уже осознала", - вспомнила забавный момент звезда.

Уже около 6 лет пара находится в статусе молодоженов. Однако это их не смущает, говорит певица. По ее словам, для нее неважен брак. Она поняла, что любимый хочет прожить с ней жизнь, когда он сделал предложение, а все остальные формальности "неинтересны" артистке. Знаменитость отмечает, что изменения в паспорте для нее не имеют такого значения, как для других.

"Дальше уже неинтересно. Вот это самое главное, что мужчина хочет сделать это предложение", - сказала Lama.

Также звезда говорит, что пока они с избранником не планируют детей. Звезда не готова посвятить всю себя воспитанию дочери или сына. Она убеждена, что у нее другое предназначение в жизни - создавать музыку.

"Песни творить - это мое предназначение, потому что мамой быть это также предназначение. Это надо отказаться от себя где-то в какой-то степени", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее Lama ответила, почему хотела завершить музыкальную карьеру. Артистка рассказала, почему решила не уходить со сцены.

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