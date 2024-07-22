Артистка рассказала, почему решила не уходить со сцены.

Известная украинская певица Наталья Дзенькив, она же Lama, призналась, что хотела навсегда уйти с большой сцены. Исполнительница объяснила, что стало причиной ее таких размышлений и что повлияло на то, что она все же продолжила развивать карьеру.

По словам артистки, постоянные выступления и концерты очень истощали ее. Она уставала как физически, так и морально. Более того, Lama поделилась, что разочаровалась в украинском шоу-бизнесе, поэтому не хотела быть его частью.

Знаменитость взяла паузу и переехала жить за город. Именно это и помогло, как она говорит, восстановить ей внутреннюю гармонию и перезагрузиться.

"Мне очень не хватало все те годы покоя и гармонии. Были постоянные концерты, стрессы, а я очень чувствительна к этому всему. Было немножко разочарование в шоу-бизнесе. Я уже не хотела заниматься проектом Lama. Было трудно и напряженно", - рассказала Lama.

Тогда певица хотела сосредоточиться на преподавательской деятельности. Как известно, кроме концертов артистка дает уроки вокала. Однако она поняла, что Lama - это уже часть ее жизни и поклонники просили ее вернуться к выступлениям.

"Я поняла, что Lama - это первое, чем я должна заниматься. Этому поспособствовало начало полномасштабной войны. Люди, когда меня какое-то время не было, оценили ценность этого продукта. Я сама себе стала нужной", - подытожила звезда.

К слову, Lama известна хитами "Знаєш як болит", "Мені так треба", "Літак". Она получила много музыкальных наград, в частности, "Золотой диск" за большие продажи альбомов.

Напомним, ранее Lama рассказала о младшем на 18 лет бойфренде. Она также призналась, как мать избранника отреагировала на нее.

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