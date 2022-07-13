Звезда не стесняется показывать обнаженные фото.

Американская актриса, звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория обладает невероятно стройной фигурой. Поэтому она часто делиться с поклонниками откровенными фото.

В этот раз она предстала в желтом бикини и соломенной шляпе на яхте. Актриса покрутилась перед камерой, продемонстрировал соблазнительные изгибы тела.

"Вне офиса", - лаконично подписала фото Лонгория и добавила ""солнышко".

"Горячая штучка", "Красотка", "Какая же ты невероятная", "Обожаю тебя", "Тело просто роскошное", "Богиня", "Беру с тебя пример", "Ты мой идол", - пишут поклонники в комментариях.

Отметим, Ева Лонгория - американская актриса, продюсер, режиссёр, активист и предприниматель. Наиболее известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004-2012).

На волне успеха сериала "Отчаянные домохозяйки" Лонгория стала часто появляться в журналах и рекламных роликах. Также она была первой в списке "Самые горячие женщины-знаменитости" по версии Maxim в 2005 и 2006.

Ранее УНИАН назвал 5 известных женщин, которые "не стареют".

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