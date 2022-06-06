Они являются примером для многих женщин.

Каждая женщина мечтает сохранить свою молодость и красоту. Кто-то из них обладает хорошей генетикой, а кто-то прибегает к услугам врачей. Но несмотря на это, они остаются привлекательными даже спустя много лет.

Ева Лонгория

Эта красотка стала мегапопулярной после съемок в сериале "Отчаянные домохозяйки". В сети поговаривали о том, что Лонгория была самой красивой актрисой в этом сериале. Впрочем, спустя год ничего не изменилось. Она все такая же привлекательная женщина. Лонгория до сих пор следит за своей фигурой, правильно питается и вдохновляет своих поклонников.

Дженнифер Энистон

Когда мы вспоминаем о том, что Дженнифер Энистон уже 53 года, то даже верить не хочется в эти цифры. Глядя на нее, вообще не скажешь, что она прожила уже больше половины века. Благо, ей удалось сохранить молодость и свою красоту.

Джей Ло

52-летняя Джей Ло по сей день выглядит, как молоденькая девушка. Она доказывает, что цифры в паспорте - не приговор. Жаркие танцы, многочисленные выступления и любовь делают ее женщиной с сияющими глазами.

Кейт Бекинсейл

Актриса Кейт Бекинсейл в свои 48 лет выглядит максимум на 30. Согласитесь, что это отличный результат для женщины. Вероятно, Кейт прибегала к услугам косметологов, но оно того стоило.

Гвен Стефани

51-летняя певица Гвен Стефани также пополнила ряд женщин, которые "не стареют". Вы только посмотрите на эту красотку. Многие хотели бы в ее годы выглядеть так же молодо.

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