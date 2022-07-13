Телеведущий показал фото с украинскими певицами.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов, который вот уже пять месяцев ведет информационную войну, приехал к защитникам Украины, чтобы поддержать их в нелегкой борьбе с российской агрессией.

На передовую он отправился вместе с украинскими певицами Дашей Астафьевой и Светланой Тарабаровой. Они дали концерт в поддержку украинских воинов.

"Очередная поездка к нашим защитникам и защитницам с концертом! Сколько мужества, отваги и патриотизма у этих людей! Спасибо за теплую встречу и эмоции! Спасибо за простоту и искренность! Слава вам! Слава Украине", - подписал трогательные фото Горбунов.

Пользователи сети выразили благодарность Горбунову, Астафьевой и Тарабаровой, что они активно проявляют свою позицию по войне и поддерживают Украину.

"Вместе к победе", "Какие вы молодцы", "Слава героям", "Давайте устроим оккупантам настоящий ад", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Юрий Горбунов назвал имя одного российского артиста, который писал ему после полномасштабного вторжения.

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