Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе группы "Ленинград".
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По ее словам, она проходила кастинг и ее почти сразу утвердили.
"Возможно, это обсуждалось со Шнуровым, по крайней мере, я на это надеюсь. Мне приятно так думать, потому что я слушаю "Ленинград" пол своей жизни", - рассказала Трегубова.
Комментируя неоднозначную реакцию украинцев на этот клип, актриса рассказала, что никогда бы не отказалась от съемок в клипе этой группы.
"Для меня есть культовые группы, культовые фигуры. Я бы никогда не отказалась от съемок в "Ленинграде", у Земфиры. И в тот же момент я не равнодушна к вопросу соборности и единства Украины. Поверьте, мне кажется, что не "Ленинград" является нашим основным врагом", - отметила она.
Также Трегубова рассказала о том, как проходили съемки откровенных сцен с украинским актером Тарасом Цымбалюком.
"Было очень комфортно, очень прикольно. Никаких эротических моментов во время этой эротической съемки не было, потому что я не впервые снималась в откровенных сценах и скажу, что здесь труднее всего не рассмеяться", - рассказала актриса.
Провокационный клип "Ленинграда"
- Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Даша Трегубова снялись в клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг".
- Также в клипе снялись еще две украинские звезды - Ольга Голдис и Виктория Варлей. Стоит отметить, что лидером группы является Сергей Шнуров, который посещал оккупированный полуостров Крым и даже был внесен в базу "Миротворец".
- Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о съемках в клипе группы "Ленинград". Он сказал, что сомнений из-за того, что "Ленинград" - группа из России, совсем не было.
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