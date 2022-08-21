19-летняя Мария показала эффектное фото.

Дочь звезды "95 квартала" Елены Кравец "засветилась" на эффектном фото в маминых сапогах. 19-летняя Мария в шутку призналась, что обувь ей пришлось "украсть".

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Так, дочь Елены Кравец выбрала для прогулки по Киеву мини-шорты, топ и рубашку oversize. Свой образ она дополнила высокими сапогами. Как оказалось, обувь Мария "позаимствовала" у матери, пока та находится за границей.

"Извини, мам.. Пришлось украсть твои сапоги", - написала дочь Кравец.

Артистка ответила на "признание" своей дочери. Она не ругалась и пошутила, что поняла - ей нужно поскорее возвращаться.

Фанаты пришли в восторг от новых фото дочери Кравец. Они пошутили, что звезде не стоит ругаться, ведь Мария дает вещам артистки вторую жизнь.

Напомним, ранее дочь Елены Кравец устроила фотосессию на улицах Киева. Снимки были сделаны на пленку.

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