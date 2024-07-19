Джоли хочет положить конец многолетней борьбе с Брэдом Питтом

Актриса призывает бывшего мужа отозвать иск.

Голливудская экс-пара Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые разошлась в 2016 году, до сих пор не может решить спор относительно совместного бизнеса. Речь идет о разделе прав их совместной винодельни "Chateau Miraval" во Франции.

Питт подал на экс-жену в суд из-за того, что она продала свою долю российскому бизнесмену, нарушив их договор. Сама Анджелина уверяет, что никакого договора не было.

Кроме того, Джоли просит Питта раскрыть некоторые детали инцидента, случившегося в 2016 году в самолете. Тогда, по словам кинозвезды, муж ударил ее и их приемного сына.

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Как сообщает издание People, адвокат Джоли, Пол Мерфи, обратился к актеру с просьбой отозвать иск против его подопечной.

"Анджелина снова обращается к мистеру Питту. Она просит его прекратить борьбу и наконец дать их семье стать на путь исцеления. Если мистер Питт не отзовет свой иск, у его бывшей жены не останется другого выбора, кроме того, как добыть сведения, доказывающие то, что его обвинения в ее адрес ложные", - сказал адвокат Джоли.

К слову, Питт до сих пор не предоставил свои комментарии относительно этого заявления.

Напомним, недавно Брэд Питт впервые после развода показал свою новую избранницу.

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