13-летняя девочка, потерявшая родителей, задала острый вопрос Ане Тринчер: певица ответила

Тринчер поделилась с подростком своим опытом.

13-летняя Анна Ромащук, потерявшая родителей из-за полномасштабного российского вторжения, обратилась к певице Ане Тринчер. У девушек есть общая мечта.

Анна, в свое время, хотела доказать отцу, который ушел от ее мамы и прекратил с ней общение, что она достойна его внимания. Поэтому Тринчер усердно работала и хотела быть популярной.

Ромащук же мечтает добиться успеха, чтобы ее погибшие из-за войны родители гордились ею.

"Ты говорила, что у тебя есть мечта: доказать твоему отцу, что он потерял такое замечательное солнышко. Тебе получилось это доказать", – поинтересовалась Ромащук у Тринчер в программе "Ближе к звездам".

Анна ответила, что у нее была мотивация через боль. Однако сейчас она пересмотрела свои взгляды и отказалась от этой идеи.

"Долгое время я действительно просыпалась с мыслью, что мой отец сейчас выйдет в центр Киева, увидит на самых больших экранах Европы мою премьеру новой песни и всюду будет его фамилия. Мне очень хотелось, чтобы все вокруг напоминало ему, что еще не поздно сделать какой-то шаг на встречу. Но я как-то выросла, наверное, и просто отпустила это, потому что это мотивация через боль. Я не хочу больше в себе ее аккумулировать", – призналась певица.

Она посоветовала подростку добиваться своих целей, но не через боль.

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась, что у нее было расстройство пищевого поведения.

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